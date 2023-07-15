ملايين مهدرة بعد رحيل فيرجسون.. مانشستر يونايتد يتكبد خسائر طائلة آخر 10 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادي مانشستر يونايتد الانجليزي خسائر فادحة في السنوات العشر الماضية ، بسبب 7 لاعبين رحلوا عن الفريق خلال هذه السنوات.

منذ أن اعتزال الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون، من التدريب وترك مانشستر يونايتد في 2013، أنفق النادي مبالغ ضخمة على التعاقدات.

ورغم ذلك كانت النتيجة ضعيفة للغاية من حيث البطولات، حيث حقق الفريق 4 بطولات رسمية فقط، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب دوري الأوروبي، بالإضافة إلى لقبين لكأس رابطة المحترفين.

أفادت تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد خسر أكثر من ربع مليار جنيه إسترليني، نتيجة رحيل 7 لاعبين بالمجان، ولم يستفيد منهم النادي بأي عائد مالي عند مغادرتهم.

رحيل 7 لاعبين بالمجان عن ماشنستر يونايتد آخر 10 سنوات

أكبر خسارة كانت رحيل الفرنسي بول بوجبا، من يونايتد صيف2022 مجانًا، إلى يوفنتوس بعد أن انفق النادي الإنجليزي، 93.25 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدماته من النادي الإيطالي نفسه.

بول بوجبا

يأتي الصربي نيمانيا ماتيتش في المركز الثاني بعد أن أحضره يونايتد من تشيلسي صيف 2017 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني ، لكنه غادر مجانًا الصيف الماضي باتجاه روما.

ماتيتش

وجاء الإسباني خوان ماتا في المركز الثالث بالقائمة، بعد أن تعاقد معه يونايتد في شتاء 2014 قادما من تشيلسي، مقابل 37.1 مليون جنيه إسترليني، ثم غادر مجانا الصيف الماضي إلى جالطة سراي.

خوان ماتا

وحل الإسباني الآخر، أندير هيريرا رابعًا، حيث تعاقد مع المانيو في صيف 2014 من أتليتيك بلباو مقابل 28.8 مليون جنيه إسترليني ، لكنه غادر مجانًا في صيف 2019 نحو باريس سان جيرمان.

هيريرا

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، في صيف 2021 من يوفنتوس مقابل 19.7 مليون جنيه إسترليني، لكنه فسخ عقده مع النادي الإنجليزي، بالتراضي بين الطرفين ، ثم انتقل إلى نادي النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو

شهد هذا الصيف رحيل الثنائي، الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بعد انتقاله إلى يونايتد في صيف 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 18.3 مليون جنيه إسترليني، وكذلك المدافع الإنجليزي فيل جونز الذي تعاقد مع النادي في الصيف، 2011 من بلاكبيرن روفرز مقابل 16.5 مليون جنيه.