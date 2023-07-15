شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش النهائية على خطة مواجهة فاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، خطة مواجهة فاركو ليلة اليوم، السبت، فى اللقاء المقرر له غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب أوسوريو لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة القمة الماضية، والتي خسرها الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، والتركيز على لقاء فاركو من أجل حصد الثلاث نقاط ومصالحة جماهير الفريق الأبيض.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع من أجل تفاديها فى مواجهة فاركو، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فاركو.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وشاهد أوسوريو عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق فاركو خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.