شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويخطط كولر لإشراك أكثر من لاعب بديل في لقاء المقاولون العرب لرغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الأثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة كـ"تحصيل حاصل" والتى فاز بها المارد الاحمر برباعية مقابل هدف.

ويخطط كولر لإراحة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.