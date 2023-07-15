شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يواجه كندا لتحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب شباب الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحي، نظيره الكندى، فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر فى بطولة العالم المقامة بالبحرين.

وخسر منتخب شباب الطائرة أمام التشيك، الخميس، بعد تحقيق الفوز على أمريكا فى أولى مواجهاته بتحديد المراكز 3/1 ثم المكسيك بنفس النتيجة.

وحقق منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحي الفوز فى ثالث مواجهاته بالدور الأول فى بطولة العالم المقامة بالبحرين على المكسيك بنتيجة 3/1، وتلقى خسارة من البرازيل بنتيجة 3/0 فى ضربة البداية، قبل الخسارة من إيطاليا فى ثانى لقاءاته السبت.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم: ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

وقرر هاني مصيلحي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.