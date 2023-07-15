شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يجري أشعة على العضلة الخلفية قبل لقاء الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الاهلى، لأشعة على العضلة الخلفية للوقوف على تطورات التئام التمزق الذى يعانى منه طوال الفترة الماضية. وقرر الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، منح السولية فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به فى العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التى يؤديها في الجيم أو بالملعب، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية وفقاً لنتائج الاشعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.