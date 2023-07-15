شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرا كاملا عن منافسي منتخب مصر فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، من جهازه المعاون، تجهيز تقرير كامل لكل منافس من منافسى المنتخب فى تصفيات كأس العالم، التى تنطلق فى نوفمبر المقبل، بعد وقوع الفراعنة فى مجموعة متوازنة أبرز ما فيها بوركينا فاسو وإثيوبيا.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك.

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024، وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025، وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025، وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.

وتحدد القرعة مسار تصفيات القارة الأفريقية، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ 54 إلى 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات تلعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026.

وتتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسعة إلى الملحق الأفريقي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائز بالملحق إلى الملحق العالمي والذي يضم 6 منتخبات، يتأهل منها 2 للمونديال.