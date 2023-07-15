موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ مباراة الأهلي والمقاولون مساء الأحد عند دقات السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يلعب فريق الكرة بالنادى الأهلي مباراته المقبلة يوم الأحد 16 يوليو الجاري مع المقاولون العرب ثم يواجه حرس الحدود يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته، ويواجه بيراميدز يوم 23 ثم يختتم مبارياته بمواجهة المصري يوم 26 من الشهر الجاري.

اللقب 43

حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 78 نقطة ويقدم الأهلي موسما استثنائيا بعدم تلقى هزيمة في الموسم الحالي حتى الأن.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.