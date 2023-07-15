شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن استعادة الانتصارات أمام سيراميكا فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق إنبى، فى السابعة مساء اليوم السبت، فريق سيراميكا باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، بعدما سقط إنبى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، لاستعادة الانتصارات مجددا فى محاولة إنهاء الموسم بأفضل صورة، وطالب اللاعبين ببذل الجهد من أجل الحفاظ على المركز السابع ومحاولة خطف المركز السادس، وحذر من خطورة لاعبى سيراميكا الذين يدخلون المباراة بمعنويات عالية بعد ضمان البقاء فى الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 14 مواجهة، سجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

وفى المقابل، يأمل حلمى طولان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز المهم على بيراميدز، وطالب اللاعبين بضرورة استمرار الروح العالية والقتال الذى ظهرت عليهم أمام بيراميدز من أجل إنهاء الدورى فى مركز متقدم، وحذر من خطورة ثنائى الفريق البترولى أحمد أمين قفة ورفيق كابو وعدم ترك المساحات أمامهم.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 16 لقاء وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31.