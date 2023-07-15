شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه غينيا فى بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخبا كرة السلة، ناشئين وناشئات، اليوم مع غينيا فى البطولة الأفريقية التى تقام بتونس فى الفترة من 13 إلى 23 يوليو الجارى. ويخوض الناشئين ثالث المواجهات، بينما منتخب الناشئات أولى مواجهاته فى البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.

بينما تضم قائمة الناشئات اللاعبات فى البطولة كلا من: إنجى الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملى – هنا الجولى – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلوانى – هنا الباز – جودى الباز – حلا الوكيل – جودى الجوهرى – ريناد طارق.