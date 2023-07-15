شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمدافعي المقاولون بسبب ثنائي الأهلي قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تعليمات خاصة لمدافعي الفريق لرقابة ثنائي النادي الأهلي حسين الشحات وعلي معلول، خاصة بعد تألقهما الملحوظ مع الفريق الأحمر الفترة الأخيرة، وذلك قبل خوض المباراة المؤجلة التى تجمع الأهلي والمقاولون غدا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشدد شوقي غريب على أهمية عدم ترك مساحات فى خط الظهر تمكن لاعبو الأهلي من استغلالها، بالإضافة إلى غلق الفرصة على لاعبي الفريق الأحمر، خاصة على معلول بسبب العرضيات التى يتقنها وتمثل أحد أهم أسلحة الأهلي لإحراز الأهداف.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالتدريبات الاستشفائية على هامش التدريبات للتخلص من الإرهاق استعدادا للقاء المرتقب أمام النادي الأهلي.

وكان المقاولون قد تعادل فى المباراة الماضية بالدوري أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ورفع المقاولون رصيده للنقطة 44 فى المركز السادس، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز المقاولون 9 مباريات وتعادل فى 17 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.