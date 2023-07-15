شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يلتقى سموحة على "شط الإسكندرية" لحجز المركز الخامس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المصرى البورسعيدى، فى السابعة مساء اليوم السبت، مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق المصرى فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما فاز سموحة على إنبى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى ميمى عبد الرازق، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، لمواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق البورسعيدى، وحسم المركز الخامس، حيث يحتاج لنقطة واحدة فقط من اليوم لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلى، وفى حالة فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 32 مباراة، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

وفى المقابل، طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب وإنهاء الموسم بانتصارين ومحاولة اقتناص المركز التاسع، ويدرس الدفع بحسام حسن فى التشكيل الأساسى بعد غيابه عن الفريق السكندرى آخر 6 مواجهات مع الفريق، ورفض الدفع به أمام إنبى لاكتمال شفائه بشكل كامل.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.