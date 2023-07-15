شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحسم مصير "دونجا" من مباراة الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مصير نبيل عماد "دونجا" لاعب الفريق الأبيض من مواجهة فاركو، المقرر لها غداً الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويؤدى "دونجا" برنامجاً تأهيلياً مخصصاً من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها فى العضلة الخلفية.
فى سياق مختلف، طالب أوسوريو لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة القمة الماضية التي خسرها الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، والتركيز على لقاء فاركو من أجل حصد الثلاث نقاط ومصالحة جماهير الفريق الأبيض.
وركز أوسوريو على علاج أخطاء الدفاع وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة فاركو،كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فاركو.
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