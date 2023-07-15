شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش ملف المعسكر الخارجى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الراهن، إقامة معسكر خارجي لفريق كرة القدم استعداداً للموسم الجديد، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة، بحثاً عن مواصلة التتويج بالبطولات التى تحققت فى الموسم الحالي، حيث توج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن مسئولى الأهلي يدرسون إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع فى إحدى الدول العربية، قبل خوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الذى يسعى الأهلي للفوز به للمرة الثانية على التوالى، بعدما فاز به النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة فى قطر أيضاً.

وأوضح مصدر فى الأهلي أن إدارة النادي تدرس حالياً مع جهاز الكرة فكرة المعسكر الخارجي وإمكانية تنفيذها وجدواها، مؤكداً أن الإدارة ستقوم بالبدء فوراً فى حجز المعسكر حال الاتفاق على هذه الفكرة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.