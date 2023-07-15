ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات منها الدوري المصري، والدوري الجزائري وكأس العرش المغربي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

يلعب المصري البورسعيدي أمام سموحة فى تمام الساعة 7:00 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

كما يلتقي إنبي بنظيره سيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة 7:00 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة أمام الاتحاد السكندري فى تمام الساعة 9:30 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

يواجه شباب بلوزداد نظيره شبيبة القبائل فى تمام الساعة 7:15 مصر والسعودية - 6:15 الجزائرعبر قناة Canal Algerie.

ويلعب مولودية الجزائر مع مولودية البيض فى تمام الساعة 7:15 مصر والسعودية - 6:15 الجزائرعبر قناة Canal Algerie.

مباراة نهائي كأس العرش المغربي

ويلتقي الرجاء مع نظيره نهضة بركان فى تمام الساعة10:00 مصر والسعودية - 8:00 المغربعبر قناة المغربية الرياضية.

أسدل الستار على صراع الهبوط من الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي بعد حسم الفرق الثلاثة الهابطة إلى دوري القسم الثاني.

وتأكد هبوط حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان إلى القسم الثاني بعد فوز انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة حيث فاز الحرس على المحلة وخسر أسوان من الداخلية.

وضمن طلائع الجيش والبنك الأهلي والداخلية البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري في الموسم الحالي بعد موسم مميز لم يتلق خلاله أي خسارة في الدوري المصري.

الأهلي فاز على الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

تبدأ مباراة الزمالك وفاركو يوم الأحد المقبل عند دقات التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية على ملعب القاهرة الدولي وستنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة بينما حسم الأهلي اللقب للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما جمع 78 نقطة بدون أي هزيمة في الموسم الحالي.

هبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود كان قد تأكد هبوطه قبل أسابيع بعد تموضعه في قاع جدول المسابقة، بينما هبط غزل المحلة وأسوان في الجولة الأخيرة بعد صراع قوي مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

حرس الحدود تذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويسبقه غزل المحلة وأسوان في سلم المسابقة برصيد 33 نقطة لكل منهما، ليشارك الفرق الثلاث في دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.