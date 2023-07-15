الليلة.. سموحة يستضيف المصري البورسعيدي فى الجولة الختامية بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق المصرى البورسعيدى ضيفًا ثقسلًا على نظيره سموحة فى المباراة الأخيرة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير بمنافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ويدخل فريق الكرة الاول بالنادى المصرى مباراة اليوم فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 47 نقطة، محصلة خوض 32 مباراة، حقق من خلالها الانتصار فى 11 مباراة وحسم التعادل فى 14 لقاء ولقى الهزيمة فى 7 أخرين.

وعلى الجانب الأخر يخوض فريق سموحة لقاء المصري اليوم فى المركز الـ 10 بجدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة، فاز 9 لقاءات وتعادل 12 ، وخسرمثلهم

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 78 نقطة من 30 مباراة

2- بيراميدز 70 نقطة من 33 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 33 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 34 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 44 نقطة من 33 مباراة

7- الاتحاد السكندري 43 نقطة من 33 مباراة

8- إنبي 42 نقطة من 33 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 39 نقطة من 33 مباراة

11- البنك الأهلي 39 نقطة من 34 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 33 مباراة

13- الإسماعيلي 37 نقطة من 33 مباراة

14- طلائع الجيش 36 نقطة من 34 مباراة

15- الداخلية 35 نقطة من 34 مباراة

16- أسوان 33 نقطة من 34 مباراة

17- غزل المحلة 33 نقطة من 34 مباراة

18- حرس الحدود 24 نقطة من 33 مباراة