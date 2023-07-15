شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقبل الاتحاد السكندرى فى مواجهة بلا ضغوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، الاتحاد السكندرى باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، بعدما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على فريق الداخلية بهدف نظيف فى آخر جولة، بينما تعادل الاتحاد السكندرى مع المقاولون العرب سلبيا فى نفس الجولة.

من جهته طالب حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، اللاعبين بالتركيز على إنهاء البطولة بشكل مميز وتحقيق الفوز الثانى على التوالى والثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى بعد ضمان البقاء فى الموسم المقبل.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات باهر المحمدى بعد انتهاء الإيقاف، ولكنه يفتقد الثلاثى محمد فوزى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة للإصابة، بالإضافة إلى محمد مخلوف وعمر الوحش لأسباب تأديبية، والتونسى فراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 31 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

فى المقابل، يسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لختام الموسم بشكل مميز وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل خطف المركز السادس من المقاولون الذى يتبقى له مواجهة الأهلى، ويفقد خدمات الغانى مارو ساليفو لاعب وسط الملعب بسبب إصابته فى العضلة الخلفية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 43 نقطة، حقق الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 14 مواجهة، سجل لاعبو سيد البلد 35 هدفا واستقبلت شباكهم 39.