شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يرسل فاكسًا للكاف والأولمبية لتحديد موقف محمود صابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي فاكساً رسمياً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وآخر للجنة الأولمبية، يستفسر فيه عن صحة إيقاف محمود صابر لاعب المنتخب، الذى تعرض للطرد فى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت بالمغرب.

وترددت أنباء تفيد بغياب صابر عن أول مباراتين لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بسبب عقوبة الإيقاف.

محمود صابر سجل هدفًا فى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا فى شباك المغرب، قبل أن يغادر فى الدقيقة 18، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بعد التدخل العنيف على قدم عبد الصمد الزلزولي.

وكشف بعض التقارير أن محمود صابر ممنوع من المشاركة فى أول مباراتين لمنتخب مصر فى أولمبياد باريس 2024، حيث أوقفت لائحة اللجنة الأولمبية الدولية التى تنظم منافسات كرة القدم فى دورة باريس 2024، اللاعب تلقائيًا، بسبب البطاقة الحمراء المباشرة التي تحصل عليها في نهائي أمم أفريقيا.

وتعتبر اللجنة الأولمبية أن كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا تمهيدية لمباريات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ما يعني أن محمود صابر بصدد تنفيذ العقوبة فى باريس 2024.