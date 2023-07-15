شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يودع لاعبى الطلائع بعد انتهاء الإعارة ويعود للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد أيمن منصور، لاعب الطلائع، على وداع زملائه عقب مباراة بيراميدز فى ختام منافسات الدوري المصري، حيث يعود اللاعب لصفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته للطلائع، وودع اللاعب زملاءه والجهاز الفنى والإداري، لاسيما بعدما تألق هذا الموسم وشارك حتى المباراة الأخيرة أمام بيراميدز وسجل هدفاً.

وكان الطلائع قد استعار أحمد أيمن منصور من الزمالك لمدة موسم لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الحالى.

وأسدل الستار أمس الجمعة على مشوار طلائع الجيش فى بطولة الدوري بالخسارة من بيراميدز برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحسم طلائع الجيش بقاءه فى الدوري الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة في الأسبوع الثالث والثلاثين.

ونجح عبد الحميد بسيونى في إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.