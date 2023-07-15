شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لإعلان تفاصيل تمديد عقد مارسيل كولر رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادى الأهلى لإعلان تمديد تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة موسماً آخر، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده مع الفريق.

وتوصل مسئولو النادى الأهلى لاتفاق نهائى مع كولر على تمديد التعاقد، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، وأنهت إدارة الأهلى تمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسم، خاصةً أن عقده ينتهى فى نهاية الموسم المقبل، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة، وأنهى مسئولو الأهلى ملف التمديد للمدرب السويسري الأيام الماضية لإضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق.

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وخاض كولر 3 مباريات مع الأهلى أمام الزمالك، حقق الفوز فى اللقاء الأول بهدفين دون وتوج بالسوبر المحلى، ثم فاز فى اللقاء الثانى بثلاثية دون رد فى الدور الأول لدوري هذا الموسم، ثم حقق الفوز برباعية مقابل هدف فى مباراة الأمس سجلها حسين الشحات هدفين وعلى معلول هدفاً ومحمد شريف هدفاً.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 53 مباراة، فازز فى 40 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 99 هدفاً وتلقت شباكهم 29، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

اللقب الأول الذي حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد.

عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية.

ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك.

رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين.

أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي.

ورفع كولر رصيده من الألقاب مع الأهلي حتى الآن إلى 5 ألقاب، متخطيا تتويجاته السابقة على مر تاريخه مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل، والتي كانت حصيلتها 4 ألقاب، بينها لقبان للدوري السويسري مع سانت غالين وجراسهوبرز، ولقب لدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، ولقب لكأس سويسرا مع بازل.