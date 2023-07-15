شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح بدلاء وشباب الزمالك فرصة المشاركة أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء وبعض الشباب فى مواجهة فاركو بالجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى.

ويلتقى الزمالك مع فاركو فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

ويرغب أوسوريو فى تجربة بعض اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة المشاركة فى مباراة رسمية، مع تجربة بعض البدلاء، خاصة فى ظل انتهاء الموسم، إلا إن المدير الفنى سيقوم بعمل مزيج ما بين البدلاء والشباب والأساسيين خاصة فى ظل رغبته فى حصد الثلاث نقاط حتى يستمر فى المركز الثالث.