شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إعارة محمود وحيد والعربى بدر مع الطلائع وعودتهما للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود وحيد والعربى بدر لاعبا طلائع الجيش لصفوف النادى الأهلى بعد انتهاء فترة إعارتهما للطلائع بنهاية مباريات مسابقة الدوري المصري.

وكان طلائع الجيش قد حصل على جهود الثنائى محمود وحيد والعربى بدر على سبيل الإعارة من الأهلى لمدة موسم واحد فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأسدل الستار أمس، الجمعة، على مشوار طلائع الجيش فى بطولة الدوري بالخسارة من بيراميدز برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة

وحسم طلائع الجيش بقاءه فى الدوري الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب في المباراة التى أقيمت بملعب جهاز الرياضة فى الأسبوع الثالث والثلاثين للدورى.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.