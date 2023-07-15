شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب موقف رديف القطبين فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو المقاولون العرب، موقف رديف القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، حيث كان المقاولون قد استقر على ضم مهاجم في موسم الانتقالات لدعم الفاعلية الهجومية لذئاب الجبل في الموسم الجديد.

ويعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي وآخرها مواجهة الزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف في الدوري، لتحديد أهم مصادر قوة الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين والمقرر له غداً الأحد ضمن مؤجلات الدوري.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالتدريبات الاستشفائية على هامش التدريبات للتخلص من الإرهاق استعدادا للقاء المرتقب، أمام النادي الأهلي.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز المقاولون 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.