فيتوريا يضع خارطة الطريق نحو كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك بعد وقوع الفراعنة ضمن المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.

ويستعد الجهاز الفني للمنتخب لوضع خطة إعداد طويلة المدى يتم رسمها بالتنسيق مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، حيث يتمسك فيتوريا بخوض حزمة مباريات ودية خلال التوقفات الدولية المقبلة لتجهيز الفريق لهذه المرحلة المهمة التي يتخللها منافسات كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل وتصفيات كأس العالم التي تمتد لمدة عامين تنطلق في نوفمبر المقبل وتنتهي في نفس الشهر من عام 2025.

وبالنظر إلى المنافسين، يلعب منتخبنا لأول مرة في تصفيات كأس العالم ضد بوركينا فاسو وسيراليون وغينيا بيساو، حيث سبق أن لعب المنتخب ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 1978 في الدور الأول.

وحقق الفراعنة الفوز (3-0) في لقاء الذهاب بهاتريك محمود الخطيب، كما

فاز في لقاء الإياب بنتيجة 2-1 بثنائية الخطيب أيضا.

ولعب الفراعنة ضد جيبوتي في التصفيات المشتركة بين أمم أفريقيا 2010وكأس العالم في نفس العام.

نتائج تصفيات قرعة كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا:

‏وتتأهل 9 منتخبات عن قارة أفريقيا مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات بالمركز الثاني تصفيات فيما بينها ليتأهل واحد منهم من أجل لعب الملحق العالمي.

المجموعة الأولى: جيبوتي - إثيويبا - سيراليون - غينيا بيساو - بوركينا فاسو - مصر

المجموعة الثانية: جنوب السودان - السودان - توجو - موريتانيا - الكونغو الديمقراطية - السنغال

المجموعة الثالثة: ليسوتو - رواندا - زيمبابوي - بنين - جنوب إفريقيا - نيجيريا

المجموعة الرابعة: موريشيوس - إي سواتيني - ليبيا - أنجولا - كاب فيردي - الكاميرون

المجموعة الخامسة: إريتريا - النيجر - تنزانيا - الكونغو - زامبيا - المغرب

المجموعة السادسة: سيشل - بوروندي - جامبيا - كينيا - الجابون - كوت ديفوار

المجموعة السابعة: الصومال - بوتسوانا - موزمبيق - أوغندا - غينيا - الجزائر

المجموعة الثامنة: ساو تومي وبرنسيبي - ليبيريا - مالاوي - نامبيبا - غينيا الإستوائية - تونس

المجموعة التاسعة: تشاد - جزر القُمر - إفريقيا الوسطى - مدغشقر - غانا - مالي