ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مهاجم نادي الاتحاد السكندري مابولولو تربعه علي قائمة ترتيب هدافي الدوي المصري بعد وصولنا للجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وتقام اليوم السبت 4 مباريات قوية في الجولة الـ 34 والأخيرة هذا الموسم، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة، بينما يواجه سموحه نظيره المصري، وسيراميكا مع إنبي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 16 هدفًا

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 13 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 11 هدفًا

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 10 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 10 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

جريندو لاعب المصري 9 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 9 أهداف.