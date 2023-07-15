التشكيل المتوقع لمباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا إنبي ونظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

تشكيل إنبي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا فى الدوري

في حراسة المرمى: محمد كوكو

في خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود- سيف تقا – خالد صبحي.

في خط الوسط: كوامي بونسو – محمود نبيل- محمد توني محمد إبراهيم – ايفانزمنساه.

في الهجوم : باسم مرسي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام إنبي فى الدوري

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، هشام عادل، مؤمن راضي.

الوسط: خالد رضا، أحمد العجوز، مصطفي شلبي، مصطفي دويدار، زياد كمال.

الهجوم: جون ايبوكا

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لقاء اليوم أمام سيراميكا فى المركز الـ 7 بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، محصلة 33 مباراة منذ انطلاق البطولة، فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 14.

كما يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي محتلا المركز الـ 11 فى الترتيب برصيد 37 نقطة، من 33 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 16 وخسر 10 آخرين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

ونجح فريق الداخلية في تحقيق فوزًا مثيرًا على أسوان برباعية مقابل هدفين ليضمن بذلك البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

فيما هبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

يلعب المصري البورسعيدي أمام سموحة فى تمام الساعة 7:00 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

كما يلتقي إنبي بنظيره سيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة 7:00 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة أمام الاتحاد السكندري فى تمام الساعة 9:30 مصر والسعودية عبر قناة OnTime Sports HD.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 16 هدفًا

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 13 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 11 هدفًا

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 10 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 10 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

جريندو لاعب المصري 9 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 9 أهداف.