المقاولون يُحفز لاعبيه بالمكافات للفوز علي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استعد المقاولون العرب جيدا لمباراة الأهلي يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز، فيما وعد مسؤولو ذئاب الجبل اللاعبين بصرف مكافآت خاصة حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، من أجل تحفيزهم قبل تلك المواجهة.

ويدرس الجهاز الفني للمقاولون مباريات الأهلي الأخيرة على رأسها مباراة القمة أمام الزمالك، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والثغرات التي يمكن أن يستغلها الذئاب لتحقيق نتيجة إيجابية.

وشدد شوقي غريب المدير الفني للاعبين على عدم التسرع أو الاندفاع من أجل منع أي فرصة للمارد الأحمر من التسجيل المبكر،.

ويدعم صفوف المقاولون لاعبيه الشباب على رأسهم أحمد قطة، واحمد فوزي، وعمر فايد بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب في بطولة افريقيا ، وأصبح الثلاثي من العناصر

الأساسية التي يعتمد عليها شوقي غريب بشكل كبير، وفقا لسياسة النادي من أجل منح فرصة للاعبين الشباب المميزين للمشاركة مع الفريق الأول، على غرار نجميه السابقين محمد صلاح ومحمدالنني.

وتعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية سلبيا دون أهداف، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 44 نقطة في المركز السادس، بعدما شارك في 33 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 17 مباراة، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبو الذئاب 34 هدفا، وتلقت شباكهم 29 هدفا.

استعدادات المقاولون العرب لمباراة الأهلي فى الدوري

و خاض لاعبو المقاولون العرب، بتعمليات المدرب شوقي غريب، بتدريبات استشفائية على هامش المران من أجل التخلص من الإرهاق استعدادا لمباراة الأهلي ضمن مسابقة الدوري المصري.

و تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادى المقاولون مع نظيره الاتحاد السكندري في المباراة الماضية سلبيا دون أهداف، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 44 نقطة في المركز السادس، بعدما شارك في 33 مباراة، فاز خلالهم في 9 مباريات، و تعادل في 17 مباراة، و سقط أمام 7 مواجهات، وأحرز لاعبو الذئاب 34 هدفا، و تلقت شباكه 29 هدفا.

وتواجه الأهلي مع المقاولون العرب، في الدور الأول و أنتصر عليه المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الثالث والأربعين في تاريخه، بعد غياب البطولة عن أسواره لموسمين متتاليين لصالح غريمه الزمالك.