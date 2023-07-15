اللجنة الثلاثية بالاسماعيلي تُكرم الجمل بعد الاستمرار فى دوري الأضواء

ياسر رشاد - القاهرة - فوضت اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة شئون النادي الإسماعيلي إسماعيل حفني عضو اللجنة لوضع تشكيلات قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات للموسم الجديد وبحث وضع الادارة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

كما كلفت الشئون القانونية بالنادي بفحص أوراق المرشحين المتقدمين للانتخابات؛ تمهيدًا للإعلان عن أسمائهم وفتح بأب تلقي الطعون بعده خلال أيام.

واهابت اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي لدي الجميع عدم التعامل مع أي فرد في اللجنة السابقة وأنها المعني الوحيد بتتسيير أمور النادي لحين إجراء الانتخابات في التاسع عشر من أغسطس المقبل.

وحرص أعضاء اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادي الإسماعيلي على تكريم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حمزة الجمل وذلك قبل خوض المباراة الأخيرة للفريق بالدوري.

والتقى محمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي بحمزة الجمل المدير الفني للدراويش

وجهازه المعاون له لتكريمهم ومنحهم جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة في لفتة طيبة قبل أن يسدل الستار على ماراثون الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري اليوم، وتم التقاط الصور

التذكارية التي تعبر عن التقدير والاحترام بين كافة أطراف المنظومة الإدارية والفنية للحفاظ على هيبة القلعة الصفراء.

وتنتهى علاقة حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بالنادي بعد لقاء الاتحاد اليوم، إذ سيقدم باستقالته للجنة الثلاثية مصحوبة بتقرير عن اللاعبين المقيدين بالقائمة والوجوه الجديدة المطلوب التعاقد معها لتغطية المراكز الشاغرة في صفوف الدراويش.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فوزا ثمينا على نظيره فريق الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين علي استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ال 33 من الدوري المصري.

وبهذا الفوز حسم الإسماعيلي البقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق الكروي بالنادي المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.

وجاء بيان الإسماعيلي بخصوص عقوبة ثنائي الفريق كالتالي: " قرر أحمد العجوز مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإسماعيلي وحمزة الجمل المدير الفني للدراويش، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعبان عصام صبحي ومحمد بيومي".

وشهدت مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية، مشادة بين لاعبي الدراويش عصام صبحي ومحمد بيومي، بالأيدي، مما دفع الحكم لإعطاء بطاقة صفراء للأخير وسط مشهد غريب.

