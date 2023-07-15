اليوم.. سيراميكا كليوباترا يلتقي انبي بحثًا عن فوزًا معنويًا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى انبي نظيره سيراميكا كليوباترا، بإستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

ترتيب انبي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

ويخوض فريق إنبى مباراة اليوم أمام سيراميكا بالدوري محتلا المركز الـ 7 بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، محصلة 33 مباراة منذ انطلاق البطولة، فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 14 .

ويلعب فريق سيراميكا كليوباترا لقاء انبي فى المركز الـ 11 فى الترتيب برصيد 37 نقطة، من 33 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 16 وخسر 10 أخرين.

و يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

و نجح فريق الداخلية في تحقيق فوزًا مثيرًا على أسوان برباعية مقابل هدفين ليضمن بذلك البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

فيما هبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 16 هدفًا

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 13 هدفا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 11 هدفا

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 10 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 10 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

جريندو لاعب المصري 9 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 9 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 8 أهداف