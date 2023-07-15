مروان حمدي يقود تشكيل المصري المتوقع أمام سموحه الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق المصرى البورسعيدى تحت قيادة مدربه ميمي عبدالرازق لمواجهة نظيره سموحة بقيادة أحمد سامي مساء اليوم السبت، فى المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمواجهة سموحة

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد عماد - عماد الدين بوبكر - إسلام أبو سليمة - حسين السيد.

في خط الوسط: عمرو موسى - زياد كمال - إسلام عطية.

في خط الهجوم: الياس الجلاصي - رجب عمران - مروان حمدي.

قائمة المصري البورسعيدي التي أعلنها ميمي عبدالرازق

حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، إسلام أبو سليمة، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، إسلام المزين، أحمد عماد، سعيد كمال.

خط الوسط: عمرو موسى، ايزي ايميكا، اسلام عطية، حسن علي، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي، رجب عمران.

خط الهجوم: عبده يحيى، مروان حمدي، فرانك ايتوجا.

يخوض فريق الكرة الاول بالنادى المصرى مباراة اليوم فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 47 نقطة، محصلة خوض 32 مباراة، حقق من خلالها الانتصار فى 11 مباراة وحسم التعادل فى 14 لقاء ولقى الهزيمة فى 7 أخرين.

بينما يدخل فريق سموحة لقاء المصري اليوم فى المركز الـ 10 بجدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة، فاز 9 لقاءات وتعادل 12 ، وخسرمثلهم