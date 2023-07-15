رجب بحة يرد على مرتضي منصور ويشعل مواقع التواصل بفيديو الجن الأزرق

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل رجب بحة مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تحدث رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عنه في تصريحات مساء امس الجمعه وأنه أحد أ سباب خسارة الزمالك لقمة الدورى.

وقال بحة في فيديو تداوله رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه لا يعرف السحر وليس لديه أي تجارب في هذا و لا علاقة له بها على الإطلاق.

وتابع رجب بحة: سيادة المستشار متهمني إن أنا بسحر، وأنا راجل أمي لا بعرف أقرأ ولا أكتب ولا بعرف أعمل حاجة، وقسمًا بالله العظيم، قسمًا بالله العظيم مرة تانية، إني ما بعرف أعمل الحاجة دي، وإللي بيعملها بيقي مشرك بالله، وأنا راجل شغال بنا عامل بإيدي، شغال أرزقي ولو تيجي تتفرج على المعيشة اللي عايشينها، وبيتي إللي عايش فيه، مش هترضاه لنفسك، وسمعتي وسمعة ولادي، كده غلط وكده ما ينفعش، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقة دي، ومعايا عيال وبنات على وش جواز، وأنا حافظ قرآن.

من هو رجب بحة

رجب محمد محمد شحاتة وشهرته رجب بحة، من قرية منية الحيط بمركز إطسا في محافظة الفيوم ويعمل عامل بناء، كما يقوم بإمامة المصلين في المسجد لأنه يحفظ القران الكريم.

مراضى منتصور يتهم رجب بحة

وقال المستشار مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أمس: "اللي بيحصل فينا الموسم ده مش طبيعي، أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر اسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبدالحفيظ، ياريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده .

رئيس الزمالك: كنا بنلاعب الجن الأزرق

وتابع رئيس نادي الزمالك : الزمالك ميخسرش من الأهلي، وبعدين الأهلي كان بيلعب في السلام راح استاد القاهره ليه؟ عشان يتحكم في السحر، امبارح الاهلي يشوط تيجي جول والزمالك يشوطها في العارضة، الشغل امبارح كله كان على العارضة اليمين، أنا كنت بلاعب الجن الأزرق، لكن الجن الأحمر مقدرش، الشناوي مصدش حاجة في حد بديل بيصد، برافو عليك ياسيد عبدالحفيظ، عمرو السيسي أتصاب بعد ما نزل ومسكنا الماتش، عشان الجن اشتغلاشتغل".

أهالي منية الحيط: بحة ما يعرفش أهلي ولا زمالك هي الكورة فيها سحر

ودافع أهالي قرية منية الحيط بمركز إطسا في محافظة الفيوم، عن رجب بحة في فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يا سيادة المستشار الراجل دا لا يعرف الأهلي ولا يعرف الزمالك، دا راجل بتاع ربنا، راجل أمي لا يعرف كيف يكتب اسمه ، وعنده أولاد وعنده عيلة، الكلام دا غلط يا سيادة المستشار.لأن الراجل دا إمام مسجد، وبنصلي وراه، وهنقوم نصلي الفجر دلوقت وهو بيصلي الإمام بتاعنا، هو مش ساحر، ولو كان هيسحر كان سحر لنفسه واتغني".

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