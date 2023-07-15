ساديو ماني يشعل الصراع بين النصر السعودي وأهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فريق النصر السعودي في مفاوضات جادة لضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، وذلك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويقدم فريق النصر عرض مغري للاعب من خلال إرائه باللعب بجوار رونالدو، بجانب المبلغ المالي الضخم المقدم له.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة نادي بايرن ميونخ بدأت مفاوضاتها مع النصر السعودي الضوء لضم السنغالي ساديو ماني من أجل التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

وتابعت الصحيفة ،أن إدارة البايرن حددت مبلغ 30 مليون يورو للتنازل عن خدمات الاعب في الميركاتو الصيفي.

وكان الأهلي السعودي في مفاوضات جادة لضم اللاعب في الأسابيع الأخيرة، ولكن دخل النصر في منافسه شرسه معه للظفر بخدمات ماني.

وكانت هناك جلسات مع الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة يزن الشريف في مدينة ميونيخ الألمانية مع مسؤولي البافاري، من أجل حسم صفقة الدولي السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 31 عامًا.

في سياق متصل من المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره سيلتا فيجو الاسباني، يوم 17 يوليو المقبل في البرتغال على أن يواجه بنفيكا البرتغالي يوم 22 من نفس الشهر.، وذلك ضمن التحضرات للموسم الجديد.

انتهى موسم 2022-2023 من الدوري السعودي للمحترفين بتتويج فريق اتحاد جدة باللقب للمرة الأولى منذ 14 عامًا على حساب النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصف الثاني من الموسم مع النصر مع انتقال للفريق السعودي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعدما كان قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في 16 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وساهم خلالها في 16 هدفًا بتسجيله 14 هدفًا وصناعته هدفين.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدرها المغربي عبد الرزاق حمد لله مهاجم اتحاد جدة برصيد 21 هدفًا

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والفتح بالجولة الأخيرة من الدوري السعودي بعدما قرر الجهاز الفني للعالمي إراحته بسبب تعرضه لشد عضلي في مباراة الاتفاق.