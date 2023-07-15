مابولولو يقود تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الاسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاسماعيلي في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة الاسماعيلي

حارس مرمى: عمرو خليل.

خط الدفاع: السيد سالم ، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، محمد صالح.

خط الوسط: محمد فارس ، خالد الغندور، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: إسلام عبد النعيم، مابولولو، محمد محمود.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الامساعيلي

حراسة المرمى: عمرو خليل وصبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء والسيد سالم وخالد صبحي

خط الوسط: محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد فارس وناصر ناصر ومحمد محمود وخالد الغندور و وعبدالغني محمد وإبراهيم حسن وعموري وأحمد عيد.

خط الهجوم: اوستن اموتو ومابولولو وأحمد حامدين.

ويغيب عن قائمة الفريق: المهدي سليمان وفارس السيد وكازيتو ومورو ساليفو ومحمود علاء وهشام صلاح وأحمد عادل "ميسي" وعمار حمدي وفوزي الحناوي وصبري رحيل.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة أمام الدراويش محتلا المركز الـ 7 برصيد 43 نقطة ، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد نقطة.

وهبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.