تعرف على المدير الفني الجديد لنبروه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى نبروه برئاسة الحاج أحمد أبو ضحى عن تعيين عبدالفتاح عبد الرزاق في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم موسم 2023/2024 بدورى القسم الثاني.

وعقد احمد ابو ضحى جلسة مع عبدالفتاح عبدالرازق تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة وإختيار الجهاز المعاون له.

وجاء تعيين عبدالفتاح عبدالرازق لقيادة نبروه خلفا لمحمد النحاس المدير الفني السابق الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وكان نبروه قد انهي الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة حققهم من 30 مباراة فاز في 8 مباريات وهزم في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

وفشل نبروه في التأهل لدوري المحترفين حيث يشارك في الموسم القادم بدوري القسم الثاني.

وكان بلدية المحلة قد تأهل للدوري الممتاز عن المجموعة الثالثة الموسم الماضي بتربعه القمة برصيد58 نقطة بينما نجح الرباعي طنطا ودكرنس وابوقير للأسمدة وجمهورية شبين في التأهل لدوري المحترفين بينما يشارك كل من بروكسي وكفر الشيخ والمنصورة والاوليمبي وسبورتنج والحمام والمجد السكندري ونبروه والهلال وبايونيرز في دوري القسم الثاني وهبط المصري بالسلوم للقسم الرابع.

الأوليمبي يحشد الأندية الشعبية لدعم إلغاء دوري المحترفين

في سياق آخر يعقد نادي الأوليمبي السكندري برئاسة ناصر الشاذلى اجتماع موسع مع الأندية الشعبيه والجماهيريه الى جانب ممثلى ورؤساء الانديه الصاعده من القسم الثالث وبعض رؤساء أندية الدورى الممتاز وذلك من أجل الحشد والدعم لقرار إلغاء تطبيق دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم.

يقام الاجتماع في الثامنة مساء غدا الأحد بمقر النادي الأوليمبي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى ظل الدور البارز لزعيم الثغر لدعم الاوليمبى والانديه الشعبيه والجماهيريه بدورى القسم الثانى .

كما تم توجيه الدعوه من جانب رئيس النادى الاوليمبى لعدد من رموز الكرة بالإسكندرية الى جانب الاعلاميين والقنوات الفضائية الرياضيه لحضور المؤتمر الحاشد والكبير والذى يحظى بإهتمام جميع أندية القسم الثانى على مستوى الجمهوريه من أعضاء الجمعية العمومية فى الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وكان 50 نادي من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة تقدموا بطلبات لاتحاد الكرة بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية لرفض تطبيق نظام دوري المحترفين كونه مخالف للائحة النظام الأساسي للبطولات الخاصة بالاتحاد وفيه ظلم كبير واقع على الأندية الشعبية.

مجلس إدارة نادى نبروه، أحمد أبو ضحى، عبدالفتاح عبد الرزاق، المدير الفني لفريق نبروه، دورى القسم الثاني، نادى نبروه،مجلس إدارة نادى نبروه، أحمد أبو ضحى، عبدالفتاح عبد الرزاق، المدير الفني لفريق نبروه، دورى القسم الثاني، نادى نبروه،