المصري يفاوض مدافع سموحة لضمه الصيف الجاري

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، في مفاوضات جادة مع أحمد حكم، مدافع سموحة من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على طلب ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق.

ويمتد عقد حكم مع سموحة حتى صيف 2025، إلا أن المصري يتفاوض بقوة من أجل ضمه ويجد منافسة من نادي فاركو الذي يضع عينه أيضًا على مدافع سموحة هذا الصيف.

وعرض المصري على حكم راتبا ضخما يتخطى بأضعاف ما يحص عليه مع سموحة، إلا أن ناديه السكندري لا يرحب بالتفريط في خدماته ويريد استمراره بل وتمديد عقده لموسمين إضافيين.

في سياق متصل، طالب مجلس المصري، رابطة الأندية بضروة زيادة أعداد الجماهير فى المباراة النهائية والتى يلتقى فيها الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 22 يوليو الجارى.

وتواصل مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة مع أحمد دياب رئيس الرابطة، لتأكيد هذا الطلب لتلبية حلم جماهير المصري، التي تأمل في حضور المباراة والمتعطشة للفوز ببطولة مع النادي للمرة الأولى منذ أكثر25 عاما.

كما ناشدت إدارة النادي رابطة الأندية أيضا منح النادي العدد المناسب من دعوات حضور المباراة والتي سيتم توجيهها من قبل إدارة النادي لضيوفها من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد.