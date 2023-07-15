الشناوي يحتوى أزمة عبدالمنعم وشريف يطلب الرحيل للدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - عمت الاحتفالات والأفراح داخل أروقة النادي الأهلي بعد الفوز العريض على الزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري الممتاز بعد أداء رائع من الفريق الأحمر.

وقررت إدارة الأهلي صرف مكافآت للاعبي الفريق الأحمر بعد الفوز العريض خاصة أن الفريق حقق كل البطولات كما أن محمود الخطيب رئيس الأهلي أشاد بما قدمه لاعبو الفريق في اتصال هاتفي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بعد اللقاء.

محمد الشناوى يحتوى أزمة عبد المنعم فى القمة

ونجح محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الأهلي في احتواء أزمة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي دخل في مشادة مع زميله ياسر إبراهيم كما أنه دخل في مشادة مع المدرب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك.

من جانبه، عبر المدير الفني السويسري مارسيل كولر عن سعادته بالفوز الكبير على الزمالك مؤكدًا أنه رغم حسم لقب الدوري رسميًّا وحسم مباراة القمة أيضًا فإن الموسم لم ينتهِ بعد.

وقال كولر: ما زالت هناك مباريات متبقية لنا في الدوري، مسئوليتي أن أجعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال المباريات الأربع المقبلة لكي نواصل الانتصارات.

وأضاف كولر لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، وهناك تسرع في اللمسة الأخيرة، ولذا أهدرنا عدة فرص سهلة وسجلنا 3 أهداف فقط، وفي الشوط الثاني قل تركيز اللاعبين لذلك.

تراجع الأداء قليلًا ونجح الزمالك في استغلال ذلك وسجل هدفه الوحيد، ولكننا نجحنا في مواصلة التقدم وسجلنا الهدف الرابع، ونتيجة المباراة رائعة للغاية.

وأشار كولر إلى أنه سعيد للغاية لفوزه بكل البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق، قائلًا: فزت بكل شيء باستثناء كأس العالم للأندية، ولكن يجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا.

ووجه كولر الشكر إلى لاعبيه والجهاز المعاون قائلًا: قدمت كل ما لديَّ للفريق لكي نكون في هذا المكان، والجهاز الفني واللاعبون نجحوا في رد الجميل لي وقدموا مستويات رائعة على مدار الموسم.. أشكر جمهور الأهلي الذي أشعر بحماسه من تشجيعه المتواصل للفريق.. ما حدث هذا الموسم مثل كعكة الشيكولاتة، كل شيء فيها رائع وجميل، وأعد الجمهور بالأفضل دائمًا ومواصلة الإنجازات.

واستقر كولر على منح الفرصة للوجوه الجديدة بعد لقاء القمة بداية من مباراة المقاولون العرب بالدوري وعلى مدار باقي لقاءات الفريق أمام بيراميدز وحرس الحدود والمصري البورسعيدي والداخلية في الكأس.

وقرر كولر منح الفرصة لبعض الناشئين مثل معتز محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك ومحمد أشرف من أجل الحصول على فرصة المشاركة وتقييم مستواهم.

في الوقت الذي طلب محمد شريف مهاجم الفريق الرحيل للدوري التركي بعد تلقيه عرض للرحيل إلى فاتح كارا جمرك في الموسم الجديد.

واشترط مسؤولو الأهلي على محمد شريف تجديد عقده من أجل الموافقة على رحيله للدوري التركي.