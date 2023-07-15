شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة دفاعية تضرب الأهلى بسبب 3 لاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، من أزمة دفاعية قبل خوض مباراة المقاولون العرب بالدوري، ويغيب محمود متولى بسبب الإصابة، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بسبب الإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

ولم يتبق فى صفوف خط دفاع الأهلى سوى رامى ربيعة بجانب أيمن أشرف الذى لم يشارك فى أى مباراة رسمية منذ تولى كولر المسئولية الفنية للمارد الأحمر.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.