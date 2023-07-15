شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة 10 أيام بعد نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يستغل بسيونى فترة الراحة فى انهاء ملف الصفقات الجديدة والراحلين، وكذلك ملف اللاعبين المعارين، استعداداً لتقديم أداء مختلف بالموسم الجديد.

ويناقش مسئولو الطلائع فكرة إقامة معسكر داخلى في أحد المدن الساحلية لإقامة فترة الاعداد استعداداً لإنطلاق مباريات الدوري الجديد.

وأسدل الستار أمس الجمعة على مشوار طلائع الجيش فى بطولة الدوري بالخسارة من بيراميدز برباعية مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

وحسم طلائع الجيش بقاؤه في الدوري الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة في الأسبوع الثالث والثلاثين.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.