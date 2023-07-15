شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد الإعلان الرسمى عن صفقة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على الإعلان الرسمى عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الحالي والزمالك السابق عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري، والمقرر لها غداً الأحد، ويرغب مسئولو المارد الأحمر فى تقديم الصفقة بشكل مميز، فى ظل أهميتها الشديدة للأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى، حيث تعد أول صفقات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى إمام عاشور إجراءات الكشف الطبى للانضمام للنادى الأهلى استعداداً للموسم الجديد، كما أنهى اللاعب تصوير فيديو إعلان انضمامه للقلعة الحمراء والذى يزيح الأهلى الستار عنه خلال الساعات المقبلة.

ووضع النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة ضم إمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، فى صفقة انتقال لمدة 5 سنوات، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يرتدي اللاعب الرقم 8 فى صفوف الأهلي، وهو نفس الرقم الذى كان يرتديه حمدي فتحي قبل رحيله لصفوف الوكرة القطري.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.

وأشعل عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركى فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذى انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى.

وتصدر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، قائمة اللاعبين الأكثر بحثًا على موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث تمت زيارة ملف اللاعب أكثر من كل لاعبى العالم المتواجدين على الموقع الذى يعد أكبر قاعدة بيانات لاعبين على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة.