شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين عبد المنصف وصبحى فى الزمالك بعد رباعية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عبد المنصف، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع محمد صبحى حارس مرمى الفريق، بعد الخسارة التى تعرض لها الأبيض أمام الأهلي بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس.

ويحرص عبد المنصف على تأهيل محمد صبحى من الجانب النفسى بعد استقبال شباكه 4 أهداف من المارد الأحمر، كما يعمل مدرب الحراس على معالجة الأخطاء التى ارتكبها الحارس فى المباراة،.

واقترب محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من العودة للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى.

ويلتقى الزمالك مع فاركو فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

ويدرس فى الوقت الحالى الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو منح محمد عواد فرصة المشاركة فى مواجهة فاركو، خاصة بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد صبحى فى مواجهة الأهلى، ورغبة الجهاز الفنى فى منح فرصة المشاركة للبدلاء والشباب.