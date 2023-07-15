شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد البطولة الأفريقية للكرة الطائرة فى مصر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة الطائرة على تغيير موعد البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر للمنتخبات لتصبح من 1 إلى 14 سبتمبر القادم بدلا من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر وذلك حتى إنتهاء بطولة السيدات المقرر انتهاؤها يوم 25 أغسطس القادم بالكاميرون.

ويخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، لإقامة دراسة دولية للمدربين والحكام، على هامش استضافة البطولة الأفريقية المقرر أن تستضيفها مصر.

يأتى ذلك فى ظل خطة الاتحاد لتحقيق أكبر استفادة دولية فى ظل ثقة الاتحاد الأفريقى فى الاتحاد المصرى بعد منحه شرف التنظيم.

وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، دعوة من نظيره التركى لاستضافة منتخب الرجال الأول خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لأفريقيا.