شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين مسئولى الأهلى وفيوتشر لحسم مصير صفقة رضا بوبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتب مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى فيوتشر عقد جلسة بين الطرفين خلال الساعات المقبلة لحسم مصير صفقة انضمام محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر للقلعة الحمراء.

وكان فيوتشر قد طلب من مسئولى الأهلى عدم مناقشة صفقة بوبو إلا بعد الانتهاء من مباريات الفريق بالدوري المصري وهو ما تحقق بالأمس حيث أنهى فيوتشر موسمه بالخسارة من البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع محمد رضا بوبو لتدعيم خط وسط فريقه بعد رحيل حمدى فتحى للوكرة القطري بجانب التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى.

ويتمسك محمد رضا بوبو باتمام صفقة انتقاله للأهلى هذا الموسم بعد أن فاوض المارد الأحمر اللاعب أكثر من مرة ولكن جاء تمسك فيوتشر بجهوده ليفشل الصفقة أكثر من مرة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.