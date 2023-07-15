شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يرحب بانطلاق الدورى الجديد أواخر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بانطلاق الدوري الجديد أواخر شهر سبتمبر القادم بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات.

وأستقرت رابطة الأندية المحترفة على انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الموسم المقبل يوم 25 سبتمبر، حيث قررت الرابطة منح الأندية شهرين للإعداد للموسم الجديد، على أن ينتهى هذا الموسم في يونيو من العام المقبل.

وجاء قرار الرابطة بتحديد موعد انطلاق هذا الموسم نظرا لارتباط الزمالك بالمشاركة في البطولة العربية وارتباط المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي بمعسكر فى مطلع سبتمبر المقبل، يتخلله بالنسبة للمنتخب الأول مباراة رسمية مع إثيوبيا ومباراة ودية مع تونس، فيما لم تتضح ملامح معسكر المنتخب الأولمبي حتى الآن.

وقررت رابطة الأندية بشكل رسمى تسليم درع الدورى لفريق الأهلى، في مباراته مع حرس الحدود والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل وتحديد يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، وأكدت الرابطة أن تسليم درع الدورى فى مواجهة حرس الحدود جاء بالتنسيق مع النادى الأهلى، الذى حدد الموعد وفقًا لرؤية الجهاز الفنى تحت قيادة مارسيل كولر.