شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى حكما لمباراة إنبى وسيراميكا فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أطقم تحكيم مباريات اليوم، السبت، فى الدورى الممتاز، وستقام 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

مباراة إنبي وسيراميكا

يتولى إدارة مباراة إنبي وسيراميكا فى السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت، المحكمة شاهندة المغربي، ويعاونها هشام الدسوقي ويارا عاطف وأحمد جمال حكما رابعا، ومصطفى مدحت حكما لتقنية الفيديو ويعاونه عمرو عابدين.

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، فيما يحتل سيراميكا المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.

مباراة المصري وسموحة

ويدير مباراة المصري وسموحة فى السابعة مساءً، بملعب برج العرب، طاقم تحكيم بقيادة عاطف حسين، ويعاونه عادل ماهر ووليد عبد اللطيف والسيد منير حكما رابعا، ومحمد نهاد حكما لتقنية الفيديو ويعاونه هيثم الشريف.

ويحتل فريق المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد

يدير مباراة الإسماعيلي والاتحاد فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، الحكم محمود دسوقي ويعاونه أحمد لطفي وحسن رمضان ومحمود منصور، ومحمد الشناوي حكما لتقنية الفيديو ويعاونه محمد عبد الحافظ.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، فيما يحل الاتحاد بالمركز السابع برصيد 43 نقطة.