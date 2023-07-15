شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. انتهاء إعارة فريد شوقى للطلائع واللاعب ينتظر قرار جهاز المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إعارة فريد شوقي لاعب النادي المصري بشكل رسمي إلى طلائع الجيش، بعد انتهاء الطلائع من خوض مباراته الأخيرة بالدوري أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الجولة 34 وانتهت بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويترقب فريد شوقي موقف الجهاز الفني للمصري بقيادة ميمي عبد الرازق، لحسم مصيره في الميركاتو الصيفي المرتقب.

وكان فريد شوقي قد انضم إلى طلائع الجيش 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي، ويرتبط شوقي بعقد يمتد مع النادي المصري حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.