شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خطوبة وعقوبة قاسية.. أبرز ما قدمته شاهندة المغربى قبل قيادة مباراة سيراميكا وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، المحكمة شاهندة المغربي لإدارة مباراة إنبي وسيراميكا فى السابعة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ويعاونها هشام الدسوقي ويارا عاطف وأحمد جمال حكما رابعا، ومصطفى مدحت حكما لتقنية الفيديو ويعاونه عمرو عابدين.

تمتلك شاهندة تاريخا مميزا مع كرة القدم، حيث مارست اللعبة كلاعبة وانتقلت إلى عالم التحكيم فى بداية موسم 2014 -2015، وتم الاعتراف بها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فى موسم 2016- 2017.

شاهندة المغربي، ظهرت للمرة الأولى فى الموسم قبل الماضي بالدورى الممتاز، ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وإف سى مصر كحكم رابع، وخلال الموسم قبل الماضي ظهرت شاهندا كحكم ساحة في مباراة النادي المصري ونظيره فريق إيسترن كومباني، في كأس رابطة الأندية المصرية .

وظهرت شاهندة المغربى كحكم رابع فى مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومبانى فى الأسبوع الأول بالدورى العام الموسم الماضي، كما تواجدت ضمن طاقم تحكيم مباراة المصري وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة 29 للدوري في الموسم الماضي أيضا.

كما عينت حكم رابع في مبارة الاتحاد والنصر في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر في 2019.

وتقول شاهندة المغربى إنها فى بداية مشوارها مع التحكيم كانت تتعرض لتعلقيات سلبية من اللاعبين حين تُسند إليها إدارة مباراة فى دورى كرة القدم للرجال فى القسم الثالث أو الثانى، وكانت تفهم جيدا ما يتردد وما تظهره الأعين، لكنها كانت تتعامل مع هذه المواقف من خلال الرد فى الملعب واتخاذ قرارات صحيحة وحاسمة، لتتحول الانتقادات فى النهاية إلى إشادة عقب المباريات.

وتعرضت الحكمة المصرية لموقف شديد الصعوبة فى إحدى المباريات، حين قام أحد اللاعبين العرب بالبصق عليها، بعد تحذيره من التهور بعد تدخله بعنف ضد أحد اللاعبين، لكن بعد قيامه بالبصق أشهرت فى وجهه البطاقة الحمراء فورا.

وعن أغرب المواقف التي تعرضت لها الحكمة المصرية، قالت شاهندة فى تصريحات سابقة: "أحد المدربين تقدم لخطبتى خلال إحدى المباريات، اعتذرت له ومر الموقف بشكل لطيف".