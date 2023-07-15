شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يستكمل علاج أوتار الأنكل قبل الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل محمود علاء، مدافع الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، برنامجه العلاجى بعد تعرضه للإصابة فى أوتار الأنكل، وذلك قبل العودة والانتظام فى تدريبات الزمالك.

ويحتاج محمود علاء للتأهيل لمدة 10 أيام ليصبح جاهزًا للمشاركة فى التدريبات، والانتظام فى مران الزمالك بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى.

ومن المنتظر أن ينضم محمود علاء للزمالك عقب خوض فريقه مواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء اليوم، فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، وهى المباراة الأخيرة للفريق فى الدورى بهذا الموسم، على أن يستكمل المدافع الدولى برنامجه التأهيلى تحت إشراف طبيب القلعة البيضاء الدكتور محمد أسامة.

فى الوقت ذاته، حرص أحمد أيمن منصور، لاعب الطلائع، على وداع زملائه عقب مباراة بيراميدز فى ختام منافسات الدوري المصري، حيث يعود اللاعب لصفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته للطلائع، وودع اللاعب زملاءه والجهاز الفنى والإداري، لاسيما بعدما تألق هذا الموسم وشارك حتى المباراة الأخيرة أمام بيراميدز وسجل هدفاً.

وكان الطلائع قد استعار أحمد أيمن منصور من الزمالك لمدة موسم لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الحالى.