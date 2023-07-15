«الساحر اللي حضر الجن» .. رجب بحة يرد على مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن صورة رجل يدعى «رجب بحة»، مؤكدًا أنه تسبب في خسارة الزمالك، وذلك في تصريحاته عبر قناة الزمالك، مع برنامج وملكاوي، قائلاً: «اللي بيحصل فينا الموسم ده مش طبيعي».

وأضاف: «أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، الأهلي منذ مباراة صن داونز مخسرش ولا مباراة ومخسرش ولا بطولة في كل الألعاب».

وتابع: «في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر اسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبد الحفيظ، ياريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده».

واختتم: «أنا كنت بلاعب الجن الأزرق، لكن الجن الأحمر مقدرش، الشناوي مصدش حاجة في حد بديل بيصد، برافو عليك يا سيد عبد الحفيظ، عمرو السيسي اتصاب بعد ما نزل ومسكنا الماتش، عشان الجن اشتغل».

رجب بحة يرد

صاحب الصورة التي نشرها «مرتضى منصور» قرر الرد على الاتهامات التي طالته في فيديو سجله معلق قناة الأهلي «تامر عبد السلام»، ويظهر خلاله صاحب الصورة وبجواره زملائه يدافعون عنه، ويطالبونه بالرد قائلين: «قول يا حج رجب».

قال «رجب بحة»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا رجب محمد محمد شحاتة.. سيادة المستشار بيتهمني إن أنا بسحر، وأنا راجل أمي، وراجل لا بعرف أسحر ولا بعرف أعمل أي حاجة. وقسما بالله العظيم أنا ولا بعرف أعمل حاجة من الحاجات دي.. واللي بيعمل الحاجة دي أصلا بيبقى راجل مشرك بالله.. والإشراك بالله ده بيبقى لناس ربنا نزع من قلوبهم الرحمة».

وأضاف: «أنا راجل شغال عامل وأرزقي.. يعني لو تيجي حضرتك تتفرج على المعيشة اللي إحنا عايشينها، أو البيت اللي أنا عايش فيه، مش هترضاه انت نفسك»، متابعاً: «سمعتي وسمعة ولادي، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقة دي».

واختتم «رجب» كلماته قائلًا: «أنا أصلًا حافظ القرآن حفظ»، ليقاطعه صديقه متعجبًا: «بقى هو ده اللي هيخلي الزمالك يتغلب 4 -1؟».

حالة من الغضب

وسادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة الفيوم وخاصة مركز إطسا بين جيران وأصدقاء شخص يدعى رجب محمد محمد والشهير بـ«رجب بحه» على خلفية ما أثارة رئيس نادي الزمالك نحو أبن قريتهم، لمساندته ودعمه، وذلك بعد أن فوجئ بذكر اسمه ضمن تصريحات المستشار مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك من النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وأتهم المستشار هذا الشخص «رجب بحه» بالتسبب في خسارة الأبيض بإستخدام «السحر».

وبعد أن تصدر أسم «رجب بحه» محركات البحث لجوجل وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي محافظة الفيوم والعامة من مشجعي الناديين الأهلي والزمالك. خاصة بعد أن نشر المستشار مرتضى منصور صورته، قرر بعض أهالي بلدته منية الحيط بالفيوم، مساندته لنفي التهمة الموجهة إليه بممارسة «السحر» ضد نادي الزمالك. وألتقط البعض معه الصور. كما سانده بعض بالظهور معه في فيديو حاول من خلاله نفي التهم عنه.

فيما أستاء ودافع أهالي قرية منية الحيط التابعة لدائرة مركز إطسا «رجب بحه» عنه في فيديو سجله معلق قناة الأهلي «تامر عبدالسلام» المقيم بالأصل في الفيوم. إذ يظهر خلاله صاحب الصورة وبجواره زملائه يطالبونه بالرد مرددين جملة «قول يا حج رجب».

فيما أكد أحد جيرانه الذي ظهر بجواره في الفيديو الذي قام بتسجيله أهالي القريةدفاعا عنه: «ده راجل معاه عيال ومعاه بنات ومعاه أسرة، إزاي كده!». في محاولة لاستنكار تهمة «السحر» التي وجهها إليه المستشار مرتضى منصور.