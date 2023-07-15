صبحي: استضافة دولة رئيس الوزراء للأمين العام للكنفجيس يؤكد على دعم مصر للمنظمة في تنفيذ برامجها لخدمة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن استضافة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للسيدة/ لويزيت طوبي، الأمين العام لمنظمة الكنفجيس، يؤكد علي دعم الدولة المصرية للمنظمة في كافة البرامج والأنشطة التي تقدمها لخدمة الشباب والرياضة، ودليلاً علي التطور الكبير الذي تشهده العلاقة الوطيدة بين مصر والمنظمة، بما ينعكس علي دعم المواهب الرياضية الشابة في الدول الفرانكفونية بشكل عام، ومصر بشكل خاص.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بهدف دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب والرياضة، والذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدول، مشيراً إلي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "الكنفجيس" شهد تطورًا مثمرًا على عدة مستويات منذ عام 2018.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكنفجيس (مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية) لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣، والذي عُقد خلال الفترة من (١٠-١٥) يوليو الجاري، بجمهورية مصر العربية.

2024 مصر تستضيف المعسكر الدولي لبرنامج "المسار المزدوج"

و أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "الكنفجيس" خلال الفترة الماضية ارتكز على برنامجين، الأول يتمثل في تمويل المشروعات الصغيرة للشباب، والثاني، يُركز على دعم المواهب الرياضية الشابة، معرباً عن آمله في تعزيز هذا التعاون الثنائي المشترك خلال الفترة المقبلة، لافتاً أن مصر خلال عام 2024 تستضيف المعسكر الدولي لبرنامج "المسار المزدوج" والذي يضم أفضل المواهب الرياضة الشابة من جميع الدول المدرجة لإبراز مواهبهم، مما يعكس ثقة المنظمة في الدور الكبير الذي تلعبه مصر في استضافة كبري الأحداث علي المستويين الرياضي والشبابي.



وخلال كلمته، أعرب السيد موديبو ترا وري ممثلا عن الأمين العام للكنفجيس، عن تقديره وشكره لاستضافة مصر أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس، مشيراً إلى أن مصر من الدول التي تسعد المنظمة وتفتخر بالتعاون معها، والدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم الشباب وتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة.

مؤكدا عن شكره وامتنانه للشراكة المثمرة مع منظمــة الـكونفجيس على مدار الاعوام السابقة، والتي أثمرت عن التعاون المشترك في سبيل تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال المساهمة المالية والفنية في التدريبات والمشروعات الصغيرة للشباب.



حضر الختام كل من السيد فرهاجن ممثل بروكسل ورئيس اللجنة الفنية، السيد ماكودي اندياي خبير الكنفجيس للتدريب، السيد موديبو ترا وري ممثلا عن الأمين العام للكنفجيس، وأعضاء اللجنة الفنية وأعضاء الأمانة العامة للكونفجيس.

تجدُر الإشارة إلى أن منظمة "الكنفجيس" هي " مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية" وهي منبثقة عن المنظمة الدولية للفرانكفونية، وتم تأسيسها عام 1969 وتهدف إلى مساعدة حكومات الدول الأعضاء في دعم سياسات واستراتيجيات الشباب والرياضة.

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الفنية لمنظمة الكنفجيس، مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية، جمهورية مصر العربية،