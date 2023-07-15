خالد متولي مديرا فنيا لبايونيرز في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايونيرز برئاسة محمد عطية تعيين خالد متولي نجم نادي انبي السابق في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم بدوري القسم الثاني.

وجاء تعاقد خالد متولي مع بايونيرز بعد عدة جلسات عقدها مسئولي الشركة الراعية "انبي" مع ادارة النادي واستقروا على تعيينه في منصب المدير الفني.

وأكد محمد عطية أنه تم منح خالد متولي كل الصلاحيات لتشكيل الجهاز الفني المعاون له مشيرا إلي أن الهدف الذي يسعي إليه نادي بايونيرز هو الصعود لدوري المحترفين في الموسم القادم.

ويعد خالد متولي أحد للمدربين الكبار وله خبارت كبيرة بالدوري الممتاز مع نادي انبي ومن المقرر أن تعقد ادار النادي جلسة معه لوضع خطة تدعيم الفريق في الموسم القادم واللائحة المالية الخاصة بالفريق.

ويلعب نادي بايونيرز في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني وانهي م الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة جمعهم من 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 13 مباراة وهزم في 13 مباراة.

وعقد مسئولي اتحاد الكرة جلسة مع ممثلي أندية دوري القسم الثاني والثالث اليوم وشهد الاجتماع إصرار أندية القسم الثاني والثالث على مطلبهم بإلغاء دوري المحترفين أو تأجيله وتنفيذه على مراحل لتجنب تعرض الأندية للظلم.

حضر الاجتماع من مجلس إدارة اتحاد الكرة خالد الدرندلي واللواء مشهور ودكتور ايهاب الكومي ومحمد ابوالوفا.

واكد مسئولي الاتحاد أن هناك اتجاه لتاجيل تطبيق نظام دوري المحترفين فيما الأندية بعدد من المقترحات لشكل الدوري أبرزهم ثلاث مقترحات .. المقترح الأول إقامة دوري القسم الثاني على ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 20 فريق يضم الأندية الصاعدة من القسم الثالث والهابطة من الدوري الممتاز .. المقترح الثاني إقامة الدوري على أربع مجموعات يصعد منهم اربع فرق الاوائل وتقام بينهم دورة ترقي يصعد منها المراكز الثلاثة الأولي للدوري الممتاز .. المقترح الثالث إقامة الدوري لستة مجموعات على أن تضم كل مجموعة 14 فريق مجموعة شمال الصعيد ومجموعة لجنوب الصعيد ومجموعتين لاندية القاهرة والقناة ومجموعات لاندية الوجه البحري على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وتقام دورة رباعية بين اوائل كل منطقة يصعد من كل دورة المركز الاول للمنتاز .

ومن المقرر أن يتم ارسال المقترحات الثلاثة لاتحاد الكرة بشكل رسمي خلال ساعات على أن يقرر اتحاد الكرة الشكل الذي سيقوم على أساسه الموسم القادم بالقسم الثاني خلال الأيام المقبلة.