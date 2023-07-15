سمر حمزة تتأهل لربع نهائي التصنيف العالمي للمصارعة بالمجر

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت البطلة المصرية سمر حمزة لاعبة منتخب مصر في المصارع إلي الدور ربع النهائي من بطولة جولة التصنيف العالمي للمصارعة النسائية المقامة بعاصمة المجر بودابيست.

وحقق ت سمر حمزة الفوز علي نظيرتها الصربية، فاني ناجي لاد بعدم التكافؤ 13/0 لتتأهل لربع النهائي.

يذكر أن قائمة منتخخب مصر في البطولة تضم كلاً من:

المصارعة الرومانية: محمد إيهاب – محمد جبر – هيثم فهمي – كمال عبده (مدرب)

المصارعة الحرة: عمرو رضا – ضياء جودة – جمال عبد الناصر – علي أبو طالب (مدرب)

مسيرة سمر حمزة

بدأت تمارس الرياضة في سن متأخرة، بلعبة الكاراتيه، قبل لعب المصارعة.

- انبهرت بلعبة المصارعة بعدما شاهدت كرم جابر في أولمبياد 2012، فقررت لعب اللعبة.

- حققت الميدالية الذهبية في نسخة 2016، في بطولة إفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مصر في وزن 75 كيلو جرام.

- تأهلت إلى أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو لتخوض أول مشاركة أولمبية في تاريخها، وحققت المركز 12.

- استطاعت تحقيق إنجاز غائب عن المصارعة المصرية بعدما حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، 2021.

- وصلت نهائي بطولة العالم الماضية وحققت الفضية.

- على رأس لاعبات إفريقيا بـ9 ميداليات للكبار.

- تتصدر التصنيف العالمي للعبة المصارعة.

أولمبياد باريس

وتبحث سمر حمزة عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في باريس 2024 والمنافسة على ميدالية أوليمبية في المستقبل بعد التطور الكبير في مستواها خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين القاري والعالمي.

عمرو رضا

يذكر أن نجح عمرو رضا بطل مصر في المصارعة الحرة في تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره الكندي في أولى مبارياته ببطولة التصنيف العالمي المقامة في المجر خلال الفترة من 13 وحتى 16 يوليو الجاري.

تمكن عمرو من الفوز في مباراة ثمن النهائي بمنافسات وزن 70 كجم على بطل كندا بنتيجة 11-0 بعد التكافؤ قبل أن يحقق الفوز على بطل إيران في ربع النهائي بنتيجة 11-7 ليصل بذلك إلى نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه عمرو رضا بطل أوكرانيا بعد قليل والذي تمكن من الفوز في ربع النهائي على بطل قرغيزستان بنتيجة 8-0.